Ремонтные работы завершились на 5 мостах в Ставропольском крае

Реконструкцию пяти мостов завершили в Ставропольском крае. Работы проводились при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в правительстве региона.
В частности, два моста являются частью дороги Новоалександровск — Григорополисская — Армавир. Другие сооружения расположены на трассах Минеральные Воды — Суворовская, Красногвардейское — Покровское и Изобильный — Труновское — Кугульта.
«Выбранные дороги являются важными транзитными артериями и связывают край с соседними регионами, обеспечивают транспортное сообщение на Кавказских Минеральных Водах и являются связующими с общей дорожной сетью края. Для нас важно поддерживать их в качественном состоянии», — прокомментировал министр дорожного хозяйства и транспорта Ставрополья Евгений Штепа.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.