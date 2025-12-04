Движение транспорта осложнилось на трассе М-4 в Ростовской области

Движение транспорта осложнилось в районе 1017 км трассы М-4 «Дон» в Ростовской области. Предупреждение о затруднениях с проездом днем 4 декабря поступило от управления Госавтоинспекции.
На момент оповещения собрался четырехкилометровый затор в северном направлении. Оказалось, правую полосу перекрыл большегруз с неисправным двигателем, левая полоса осталась свободной для проезда машин.
Водителей просят быть осторожными и учитывать информацию при планировании маршрута.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.