Движение транспорта осложнилось на трассе М-4 в Ростовской области

Водителей предупредили о пробке в северном направлении на М-4 в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Движение транспорта осложнилось в районе 1017 км трассы М-4 «Дон» в Ростовской области. Предупреждение о затруднениях с проездом днем 4 декабря поступило от управления Госавтоинспекции.

На момент оповещения собрался четырехкилометровый затор в северном направлении. Оказалось, правую полосу перекрыл большегруз с неисправным двигателем, левая полоса осталась свободной для проезда машин.

Водителей просят быть осторожными и учитывать информацию при планировании маршрута.

