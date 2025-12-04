Кириенко исполнит мечты детей в рамках акции «Елка желаний»

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко исполнит мечты троих детей в рамках всероссийской новогодней акции «Елка желаний».
Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга 20 ноября дал старт акции «Елка желаний». В среду, 3 декабря, президент России Владимир Путин принял участие в новогодней акции, он исполнит желания троих детей.
«Арсен, девять лет, деревня Байрак, Республика Башкортостан. Мечтает Арсен о самокате… Дарья, 12 лет, Запорожская область, мечтает о боксерских перчатках. Ничего себе девчонка! Сильно. И Диана, девять лет, Новгородская область, город Великий Новгород, мечтает побывать в анимационной студии. Задание принял!», — сказал Кириенко, поучаствовав в акции.
Всероссийская благотворительная акция «Елка желаний» проходит с 2018 года на всей территории РФ. За это время исполнено уже более 320 тысяч желаний. Цель акции — подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.