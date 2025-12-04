Каким будет питание в школах Казахстана

Обновления особенно актуальны на фоне роста числа детей с избыточным весом: сегодня лишний вес имеют почти 20% детей 6−9 лет. Если тенденция сохранится, к 2035 году этот показатель может превысить 1,9 миллиона детей и подростков, что угрожает ростом хронических заболеваний и снижением экономической продуктивности страны. По оценкам Всемирной федерации ожирения, лишний вес способен ежегодно снижать ВВП Казахстана на 2−2,5%.