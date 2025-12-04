Каким будет питание в школах Казахстана

Поправки затронули Земельный, Бюджетный и Предпринимательский кодексы, а также законы о браке, здравоохранении, культуре, правах ребенка, языках и статусе педагога.
Один из ключевых блоков направлен на усиление защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Приоритет на усыновление и установление опеки теперь закреплён за родственниками, а при их отсутствии — за супругами, состоящими в зарегистрированном браке.
Другие поправки уточняют порядок госконтроля в учреждениях, которые обеспечивают детям питание, проживание, воспитание, медпомощь и образование. Эти нормы перенесены в профильное законодательство о здоровье народа и правах ребенка.
«Вторым блоком поправок порядок госконтроля и надзора в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия, в области защиты прав ребенка в отношении субъектов (объектов), финансируемых из госбюджета на питание, проживание, медпомощь, образование, воспитание, оздоровление детей, отнесен к сфере регулирования Кодекса “О здоровье народа и системе здравоохранения” и Закона “О правах ребенка в Республике Казахстан” с исключением соответствующих норм из Предпринимательского кодекса», — говорится в сообщении.
В сфере образования вводится ранжирование организаций технического, профессионального и высшего образования по методикам, утверждаемым профильными министерствами. В культурной сфере закрепляется запрет на использование фонограмм на концертах, а также обязательное указание авторов произведений при их публичном использовании. Местные органы власти получат дополнительные полномочия по развитию библиотечных фондов.
Ранее о внедрении нового стандарта питания, который уже действует во всех организациях образования — от детсадов до колледжей и оздоровительных лагерей, — сообщил заместитель председателя Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Нуркан Садвакасов. Документ разработан совместно с Минздравом, Минпросвещения, Казахской академией питания, ЮНИСЕФ и ВОЗ на основе международных рекомендаций.
По словам Нуркана Садваккасова, школьное питание является важным элементом формирования здоровья детей:
«В школьном возрасте формируется культура питания и правильные привычки, которые сохраняются на всю жизнь. Именно поэтому обеспечение качественного, сбалансированного и безопасного питания — наша общая задача».
Новый стандарт предусматривает уменьшение соли и сахара, увеличение доли овощей, фруктов и молочной продукции, а также полный отказ от колбасных изделий, копченостей и сладких напитков. Вместо них детям будут предлагать воду, молоко, кисломолочные напитки, фруктовые чаи и компоты с низкой сладостью. Уделено внимание и питанию в малокомплектных школах, а также детям с особыми диетическими потребностями.
Обновления особенно актуальны на фоне роста числа детей с избыточным весом: сегодня лишний вес имеют почти 20% детей 6−9 лет. Если тенденция сохранится, к 2035 году этот показатель может превысить 1,9 миллиона детей и подростков, что угрожает ростом хронических заболеваний и снижением экономической продуктивности страны. По оценкам Всемирной федерации ожирения, лишний вес способен ежегодно снижать ВВП Казахстана на 2−2,5%.
В систему школьного питания впервые внедрены цифровые инструменты. Вице-президент Казахской академии питания Аккумис Салханова сообщила о запуске онлайн-калькулятора, который позволяет автоматически рассчитывать калорийность и состав меню:
«Сервис открыт для всех и абсолютно бесплатен — им могут пользоваться школы, родители и даже сами дети».
Также начал работу сайт Balaman.kz, где доступны рекомендации, нормативные документы и материалы для педагогов и родителей. Отдельно внедряется расчет индекса несъедаемости — если на тарелках остается более 30% еды, меню подлежит корректировке.
На важность обновлений указала и национальный координатор программ общественного здравоохранения Странового офиса ВОЗ в Казахстане Лаура Утемисова:
«При правильном внедрении программы школьного питания дают странам девятикратный возврат инвестиций. Это не просто еда, а мощный инструмент для укрепления здоровья, повышения успеваемости и развития экономики».
Таким образом, Казахстан формирует современную, прозрачную и ориентированную на здоровье систему школьного питания, которая должна стать основой для формирования устойчивых привычек у будущих поколений.
