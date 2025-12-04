Очередной плевок в лицо пенсионерам: В Молдове пенсии проиндексируют всего на 6,8% — меньше уровня инфляции

В будущем году пенсии проиндексируют всего на 6,8%
Такие данные содержатся в проекте госбюджета на 2026 год, который предстоит утвердить правительству, а потом и парламенту. В прошлом году пенсии были проиндексированы на 10%, и тогда люди жаловались, что это — крайне скромная индексация, в среднем, плюс 200−350 леев.
Реальные цены растут быстрее, чем обещанный рост пенсий. По данным статистики, годовая инфляция в 2025 м достигала ≈ 8−9%. Особенно дорожают еда, коммунальные услуги и базовые товары — то, на что чаще всего тратятся пенсионеры.
Что это значит:
Прибавка в 6.8% при росте цен почти на 9% — по сути, это не прибавка, пенсионеры получат чуть больше номинально, но реальные возможности купить те же продукты или оплатить коммуналку останутся почти прежними.
Получается, обещанная индексация — скорее символическая, чем реальное улучшение. И для многих пенсионеров она вряд ли будет заметна.
