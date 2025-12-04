Очередной плевок в лицо пенсионерам: В Молдове пенсии проиндексируют всего на 6,8% — меньше уровня инфляции

Такие данные содержатся в проекте госбюджета на 2026 год, который предстоит утвердить правительству, а потом и парламенту. В прошлом году пенсии были проиндексированы на 10%, и тогда люди жаловались, что это — крайне скромная индексация, в среднем, плюс 200−350 леев.