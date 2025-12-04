Уроженец Беларуси Гофман назначен главой израильской разведки «Моссад»

Напомним, Роман Гофман родился в 1976-м в Мозыре, а в 1990-м репатриировался в Израиль. Служил в израильской армии в бронетанковых войсках с 1995-го. Затем окончил офицерские курсы, был в командовании различных армейских подразделений вплоть до дивизий. В 2022-м стал главой Национального центра учений сухопутных войск, а в мае 2024-го стал военным секретарем Нетаньяху.