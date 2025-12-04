Уроженец Беларуси Гофман назначен главой израильской разведки «Моссад»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху решил назначить главой разведслужбы «Моссад» уроженца Беларуси, пишет ТАСС.
Ранее мы писали, что уроженец Беларуси может возглавить израильскую разведку «Моссад».
Сейчас стало известно, что Нетаньяху принял решение назначить генерал-майора Романа Гофмана, который является военным секретарем премьер-министра, директором разведслужбы «Моссад».
Как сообщили в канцелярии главы израильского правительства, на новом посту Гофман сменит Давида Барнеа, пятилетние полномочия которого истекут в июне 2026-го. Заявка Нетаньяху должна еще быть утверждена израильским консультативным комитетом по вопросам назначений на руководящие должности.
Напомним, Роман Гофман родился в 1976-м в Мозыре, а в 1990-м репатриировался в Израиль. Служил в израильской армии в бронетанковых войсках с 1995-го. Затем окончил офицерские курсы, был в командовании различных армейских подразделений вплоть до дивизий. В 2022-м стал главой Национального центра учений сухопутных войск, а в мае 2024-го стал военным секретарем Нетаньяху.
