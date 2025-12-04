В Воронеже 149 классов в 53 школах закрыты на карантин по ОРВИ

Эпидемиологическая ситуация с заболеваемостью ОРВИ среди школьников в Воронеже продолжает стремительно ухудшаться. Согласно последним данным, по состоянию на 4 декабря учебный процесс временно приостановлен в 149 классах, расположенных в 53 школах города. Об этом рассказали в мэрии.
Показатель означает резкое ухудшение ситуации всего за несколько дней. Еще 1 декабря на карантин было отправлено 86 классов в 31 школе. Таким образом, за три дня их количество увеличилось на 73%.
Для наглядности, вот как менялась ситуация в конце ноября — начале декабря:
· 25 ноября: 51 класс в 19 школах.
· 1 декабря: 86 классов в 31 школе.
· 4 декабря: 149 классов в 53 школах.
В пресс-службе мэрии также сообщили, что ситуация в дошкольных учреждениях остается стабильной — ни одна группа в детских садах не закрыта по причине вспышки ОРВИ.