В Воронеже 149 классов в 53 школах закрыты на карантин по ОРВИ

Число закрытых классов продолжает стремительно расти.

Источник: Комсомольская правда

Эпидемиологическая ситуация с заболеваемостью ОРВИ среди школьников в Воронеже продолжает стремительно ухудшаться. Согласно последним данным, по состоянию на 4 декабря учебный процесс временно приостановлен в 149 классах, расположенных в 53 школах города. Об этом рассказали в мэрии.

Показатель означает резкое ухудшение ситуации всего за несколько дней. Еще 1 декабря на карантин было отправлено 86 классов в 31 школе. Таким образом, за три дня их количество увеличилось на 73%.

Для наглядности, вот как менялась ситуация в конце ноября — начале декабря:

· 25 ноября: 51 класс в 19 школах.

· 1 декабря: 86 классов в 31 школе.

· 4 декабря: 149 классов в 53 школах.

В пресс-службе мэрии также сообщили, что ситуация в дошкольных учреждениях остается стабильной — ни одна группа в детских садах не закрыта по причине вспышки ОРВИ.