В Омске простятся с директором детской школы искусств № 8

Галина Урусова руководила ДШИ № 8 более 20 лет и посвятила искусству всю свою жизнь. После окончания Омского музыкального училища и Уральской консерватории она преподавала в детской школе искусств в Муромцевском отделе культуры. В 2006 году возглавила ДШИ № 8. Ее общий рудовой стаж составил 42 года. За многолетний и добросовестный труд Галина Урусова неоднократно награждалась почетными грамотами и благодарственными письмами.