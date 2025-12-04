В Омске простятся с директором детской школы искусств № 8

Департамент культуры администрации города Омска сообщил печальную весть — скончалась известный омский педагог, руководитель детской школы искусств № 8 Галина Урусова. Ее не стало на 63-м году жизни.
Галина Урусова руководила ДШИ № 8 более 20 лет и посвятила искусству всю свою жизнь. После окончания Омского музыкального училища и Уральской консерватории она преподавала в детской школе искусств в Муромцевском отделе культуры. В 2006 году возглавила ДШИ № 8. Ее общий рудовой стаж составил 42 года. За многолетний и добросовестный труд Галина Урусова неоднократно награждалась почетными грамотами и благодарственными письмами.
Церемония прощания с известным деятелем культуры и педагогом состоится в пятницу, 5 декабря, в 14:00 по адресу улица Вокзальная, 31а.