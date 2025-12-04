Ричмонд
+2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске простятся с директором детской школы искусств № 8

Галина Урусова скончалась на 63-м году жизни.

Источник: Комсомольская правда

Департамент культуры администрации города Омска сообщил печальную весть — скончалась известный омский педагог, руководитель детской школы искусств № 8 Галина Урусова. Ее не стало на 63-м году жизни.

Галина Урусова руководила ДШИ № 8 более 20 лет и посвятила искусству всю свою жизнь. После окончания Омского музыкального училища и Уральской консерватории она преподавала в детской школе искусств в Муромцевском отделе культуры. В 2006 году возглавила ДШИ № 8. Ее общий рудовой стаж составил 42 года. За многолетний и добросовестный труд Галина Урусова неоднократно награждалась почетными грамотами и благодарственными письмами.

Церемония прощания с известным деятелем культуры и педагогом состоится в пятницу, 5 декабря, в 14:00 по адресу улица Вокзальная, 31а.