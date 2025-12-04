С 15 декабря грузовики смогут ездить по Краснодару только ночью

Администрация Краснодара ввела дополнительные меры по регулированию движения грузового транспорта в предновогодний период. Соответствующее постановление было опубликовано 4 декабря.
Согласно документу, в период с 15 по 31 декабря грузовым автомобилям рекомендовано передвигаться по городским дорогам только в ночное время — с 22:00 до 6:00. Эта мера направлена на снижение транспортной нагрузки в дневные часы и предотвращение усугубления предпраздничных заторов.
Руководителям торговых центров, складов, строительных компаний и предприятий, чья деятельность связана с регулярными грузоперевозками, рекомендовано организовать движение большегрузного транспорта строго в установленные ночные часы. Департаменту транспорта и дорожного хозяйства города поручено разработать оптимальные схемы подъезда грузовиков к торговым и логистическим объектам.
Управлению МВД по Краснодару рекомендовано усилить контроль за соблюдением правил дорожного движения, уделив особое внимание нарушениям, связанным с перевозкой грузов в дневное время. Эти меры призваны обеспечить более свободное движение легкового транспорта в период активной подготовки к новогодним праздникам.
Ранее мэр Краснодара заявил о сохранении разворота на трассе М-4 «Дон» у аэропорта.
Напомним, в Краснодаре начали устанавливать новогодние ёлки.
Ранее власти Краснодара представили рекомендации по новогоднему оформлению для предприятий торговли и общественного питания.