С 15 декабря грузовики смогут ездить по Краснодару только ночью

Согласно документу, в период с 15 по 31 декабря грузовым автомобилям рекомендовано передвигаться по городским дорогам только в ночное время — с 22:00 до 6:00. Эта мера направлена на снижение транспортной нагрузки в дневные часы и предотвращение усугубления предпраздничных заторов.