Ричмонд
+2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области вступил в силу приговор по делу Виталия Кушнарева

Приговор в отношении экс-главы донского минтранса не обжаловали.

Источник: Комсомольская правда

Приговор по делу бывшего заместителя губернатора — экс-министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева не был обжалован и вступил в силу. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

Напомним, в ноябре 2025 года Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону назначил бывшему главе донского минтранса 13 лет колонии строгого режима. Также экс-чиновник получил штраф в 475 млн рублей, и ему на 12 лет запретили занимать управленческие посты.

В срок лишения свободы включили период с 25 ноября 2024 года до момента вступления в силу утвержденного приговора.

Добавим, бывшего чиновника обвили в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и незаконном хранении оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ). Сам подсудимый, выступая с последним словом, не согласился с обвинением в получении взятки.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.