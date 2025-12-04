В Ростовской области вступил в силу приговор по делу Виталия Кушнарева

Напомним, в ноябре 2025 года Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону назначил бывшему главе донского минтранса 13 лет колонии строгого режима. Также экс-чиновник получил штраф в 475 млн рублей, и ему на 12 лет запретили занимать управленческие посты.