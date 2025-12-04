В Ростовской области вступил в силу приговор по делу Виталия Кушнарева

Приговор по делу бывшего заместителя губернатора — экс-министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева не был обжалован и вступил в силу. Об этом сообщает агентство РИА Новости.
Напомним, в ноябре 2025 года Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону назначил бывшему главе донского минтранса 13 лет колонии строгого режима. Также экс-чиновник получил штраф в 475 млн рублей, и ему на 12 лет запретили занимать управленческие посты.
В срок лишения свободы включили период с 25 ноября 2024 года до момента вступления в силу утвержденного приговора.
Добавим, бывшего чиновника обвили в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и незаконном хранении оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ). Сам подсудимый, выступая с последним словом, не согласился с обвинением в получении взятки.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.