«Хохломские» блюда появятся в меню нижегородских ресторанов

«Сказки хранят мудрость, промыслы — её форму. Поэтому сегодня в моде, дизайне и визуальной культуре так заметен запрос на свои корни, на знакомые символы, на наследие. На этом фоне становится понятно, почему тренд на русское не исчезает, а развивается», — написал Олег Беркович.