«Хохломские» блюда появятся в меню нижегородских ресторанов

Нижегородцы смогут попробовать блюда по мотивам хохломы в местных ресторанах. Особые позиции в меню появятся в связи с празднованием одного года с момента создания бренда «Хохлома». Об этом сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович.
Специальные блюда, посвященные народным промыслам, предложат гостям и в ресторанах Москвы и Плеса, а также там, где представлены магазины бренда «Хохлома». В каких именно заведениях можно будет попробовать «хохломские» яства, пока неизвестно.
По словам Олега Берковича, бренд «Хохлома» за год значительно вырос из нижегородского художественного промысла.
«Сказки хранят мудрость, промыслы — её форму. Поэтому сегодня в моде, дизайне и визуальной культуре так заметен запрос на свои корни, на знакомые символы, на наследие. На этом фоне становится понятно, почему тренд на русское не исчезает, а развивается», — написал Олег Беркович.
Напомним, с 10 декабря в культурном пространстве «Хохлома» в Нижнем Новгороде откроется специальная Новогодняя гостиная.