Движение на двух участках улиц ограничат в Пашковском микрорайоне в Краснодаре. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
Ограничения будут вводить поэтапно с 8 декабря. Проезд перекроют для строительства ливневки, которое продлится до 30 июля 2026 года.
На первом этапе работ водители не смогут проехать по улице Садовой от улицы Ленина до улицы Шевченко. Движение общественного транспорта не изменится.
Всего строительство распределили на семь этапов. Из них два пройдут по улице Шевченко и пять — по улице Садовой. Движение автомобилей будет ограничено, а общественный транспорт изменит маршруты.
На втором этапе работы пройдут на улице Садовой от улицы Шевченко до улицы Студенческой. Ограничения введут с 3 января. Во время строительства ливневки изменится схема движения автобуса № 151А. Транспорт будет объезжать перекрытый участок улицы Садовой по улице Бершанской.
Движение будут ограничивать до 30 июля Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства Краснодара.
На третьем этапе изменения введут с 1 февраля — на улице Шевченко от улицы Садовой до улицы Бершанской. Временная схема движения автобуса № 151А продолжит действовать.
Четвертый этап работ запланирован на улице Шевченко от улицы Бершанской до улицы Кирова. Ограничения введут с 1 марта. Автобусы № 151А будут объезжать перекрытый участок улицы Шевченко по улице Краевой и далее следовать по улице Кирова.
На пятом этапе будет перекрыта улица Садовая на участке от улицы Студенческой до улицы Кутовой. Ограничения начнут действовать с 10 апреля. Временная схема движения автобуса № 151А сохранится.
Шестой этап запланирован на участке улицы Садовой от улицы Кутовой до улицы Краевой. Движение ограничат с 15 мая. Автобусы № 151А продолжат работать по временной схеме.
На седьмом этапе ограничения введут с 15 июня на улице Садовой от улицы Краевой до дома № 2 по улице Энергетиков. Временная схема движения автобусов № 151А сохранится.