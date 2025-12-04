Ричмонд
+2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске построят бизнес-парк «Трамплин»

Проект строительства поддержал инвестиционный комитет.

Источник: Комсомольская правда

В Омске в скором времени появится еще один бизнес-парк. Проект строительства площадки «Трамплин» одобрил инвестиционный комитет Омской области.

Как сообщили в облправительстве, бизнес-парк будет представлять собой многофункциональный комплекс площадью около 17,5 тысячи квадратных метров. В двух корпусах разместятся инвестиционные производства и офисы IT-компаний.

Проект реализует частный инвестор, на его воплощение планируется затратить 2,2 млрд рублей. В бизнес-парке появятся новые рабочие места, после выхода объекта на проектную мощность ежегодные поступления в бюджет Омской области составят порядка 102 млн рублей.

Ранее мы также сообщали, что омский архитектурно-градостроительный совет одобрил проект строительства новой школы в Амурском.