В Омске построят бизнес-парк «Трамплин»

В Омске в скором времени появится еще один бизнес-парк. Проект строительства площадки «Трамплин» одобрил инвестиционный комитет Омской области.
Как сообщили в облправительстве, бизнес-парк будет представлять собой многофункциональный комплекс площадью около 17,5 тысячи квадратных метров. В двух корпусах разместятся инвестиционные производства и офисы IT-компаний.
Проект реализует частный инвестор, на его воплощение планируется затратить 2,2 млрд рублей. В бизнес-парке появятся новые рабочие места, после выхода объекта на проектную мощность ежегодные поступления в бюджет Омской области составят порядка 102 млн рублей.
Ранее мы также сообщали, что омский архитектурно-градостроительный совет одобрил проект строительства новой школы в Амурском.