Суд не согласился с Роспатентом насчет известности бренда «Савушкин»

Роспатент решением от 30 марта 2023 года отказал заявителю, сославшись на то, что его продукция продается не во всех субъектах РФ, а на упаковке доминирующее положение занимают обозначения Teos, Sveza, «Свежесть», «Оптималь». Ведомство также усомнилось, что бренд у потребителей ассоциируется с белорусской компанией, а не с ее «дочками» в РФ. «Савушкин продукт» оспорил решение ведомства в суде.