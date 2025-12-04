На предприятии в Чувашии появились два тренера по бережливому производству

Двух внутренних тренеров по бережливому производству подготовили для предприятия «ЕвразАвтоматика». Это стало возможным при поддержке федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в Министерстве промышленности и энергетики Чувашской Республики.
Работники предприятия Антон Тарасов и Денис Волков освоили бережливые технологии и теперь смогут самостоятельно проводить обучение для сотрудников. Они будут организовывать семинары, тренинги и делиться практическими знаниями, которые помогают повышать эффективность производства.
«Перед тренерами стоит важная задача — в течение ближайших трех лет обучить как минимум 80% сотрудников предприятия. Это большой шаг вперед для развития культуры бережливого производства на “ЕвразАвтоматике”», — отметил руководитель регионального центра компетенций Александр Емельянов.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.