Дополнительные переправы Самара — Рождествено назначили 8 и 9 декабря

В Самаре 8 и 9 декабря организуют дополнительные переправы на маршруте до Рождествено. Об этом сообщило Самарское речное пассажирское предприятие. 8 декабря допрейс отправится из Рождествено в 17.30, а 9 декабря в 11.00 — из Самары.