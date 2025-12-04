Ричмонд
Дополнительные переправы Самара — Рождествено назначили 8 и 9 декабря

Две дополнительные переправы организуют на маршруте Самара — Рождествено.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре 8 и 9 декабря организуют дополнительные переправы на маршруте до Рождествено. Об этом сообщило Самарское речное пассажирское предприятие. 8 декабря допрейс отправится из Рождествено в 17.30, а 9 декабря в 11.00 — из Самары.

«Будьте внимательны при планировании поездки», — обратилась к пассажирам пресс-служба компании и напомнила, что узнать актуальное расписание можно на их сайте и по телефонам 8 (846) 222−93−37, 8−917−011−4221.

Напомним, что с 1 декабря изменилось расписание на маршруте Самара — Рождествено, а также тарифы на поездки.