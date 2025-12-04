Минская милиция сделала заявление о случаях латентной педофилии

Правоохранители подчеркнули, что проблема сексуальных преступлений против детей находится под особым вниманием, а ее решение играет важную роль в национальной демографической безопасности. Также сказали, что преступления в этой сфере имеют множество форм, включая физическое и сексуальное насилие, действия с детской порнографией и т.д.