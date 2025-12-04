Минская милиция сделала заявление о случаях латентной педофилии

В ГУВД Мингорисполкома сообщили о случаях латентной педофилии.
Так, на заседании Мингорисполкома 4 декабря подняли тему противодействие преступлениям против половой неприкосновенности и половой свободы детей.
Правоохранители подчеркнули, что проблема сексуальных преступлений против детей находится под особым вниманием, а ее решение играет важную роль в национальной демографической безопасности. Также сказали, что преступления в этой сфере имеют множество форм, включая физическое и сексуальное насилие, действия с детской порнографией и т.д.
Также по словам начальника управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми ГУВД Мингорисполкома Кирилла Беркозова, сексуальные преступления в отношении детей отличаются высокой латентностью.
— Это обусловлено нежеланием или неспособностью жертвы и ее близких обратиться в правоохранительные органы, — прокомментировал правоохранитель.
В Минске постоянно проводятся мероприятия для противодействия педофилии.
