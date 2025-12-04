Ричмонд
Минская милиция сделала заявление о случаях латентной педофилии

Милиция Минска заявила о случаях латентной педофилии.

Источник: Комсомольская правда

В ГУВД Мингорисполкома сообщили о случаях латентной педофилии.

Так, на заседании Мингорисполкома 4 декабря подняли тему противодействие преступлениям против половой неприкосновенности и половой свободы детей.

Правоохранители подчеркнули, что проблема сексуальных преступлений против детей находится под особым вниманием, а ее решение играет важную роль в национальной демографической безопасности. Также сказали, что преступления в этой сфере имеют множество форм, включая физическое и сексуальное насилие, действия с детской порнографией и т.д.

Также по словам начальника управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми ГУВД Мингорисполкома Кирилла Беркозова, сексуальные преступления в отношении детей отличаются высокой латентностью.

— Это обусловлено нежеланием или неспособностью жертвы и ее близких обратиться в правоохранительные органы, — прокомментировал правоохранитель.

В Минске постоянно проводятся мероприятия для противодействия педофилии.

Еще в соседней с Беларусью Польше проведена седьмая операция по задержанию причастных к педофилии: «Всего обвиняются почти 500 человек».

Тем временем в Шумилино мать использовала дочь-подростка для проституции: «Мужчинам было от 35 до 79 лет».