«Теперь покупаем баллоны, чтобы мыться и готовить»: в Зеленоградске из кранов течёт вонючая вода

В Зеленоградске жители улицы Приморской несколько месяцев подряд вынуждены покупать бутилированную воду, чтобы мыться и готовить. Об этом «Клопс» рассказали сами читатели.
Валерия живёт в 21-м доме и говорит, что проблема возникла ещё летом и объединила соседей.
«Мы писали коллективные жалобы и обращения в “Водоканал”, прокуратуру, Роспотребнадзор, губернатору. К сожалению, приходят только отписки, что сделают “промыв”, после которого нет никаких результатов. Мутная вода, неприятный запах и взвесь», — утверждает женщина.
По словам Екатерины и Константина, буквально год назад можно было без опаски пить воду из-под крана, а сейчас люди вынуждены таскать домой покупные баллоны.
Многочисленные проверки и исследования воды не дали результатов. В одном из последних писем «Водоканал» отмечает: «Водоснабжение осуществляется с водонасосной станции № 2 города Зеленоградска. 6 ноября 2025 года специалистами центральной лаборатории управления предприятия были отобраны пробы воды. По результатам лабораторного контроля качество воды на выходе с водонасосной станции соответствует нормам СанПин».
В октябре специалисты Роспотребнадзора выборочно проверили воду в квартирах и пришли к выводу, что «пробы по исследованным микробиологическим, санитарно-химическим и органолептическим показателям соответствуют гигиеническим нормативам».
«Не знаем уже, куда и стучать. На завтра назначена встреча с депутатом Госдумы, может, хоть так удастся исправить ситуацию», — рассказала Валерия.
В начале года «Водоканал» оштрафовали за низкое качество жидкости в Черняховском районе.