Что за новая отметка появится в паспортах с 2026 года?

С 1 января 2026 года в паспортах граждан России по их желанию можно будет внести новую отметку — ИД ЕРН (идентификатор записи из единого федерального информационного регистра). Эта мера призвана упростить взаимодействие с государством и стать шагом к формированию защищенной цифровой среды.
Что такое ИД ЕРН?
ИД ЕРН — это уникальный цифровой код, который присваивается каждому гражданину при внесении его данных в масштабную федеральную систему — Единый регистр сведений о населении (ЕРН). Этот номер призван заменить в паспортных отметках ранее использовавшийся для этих целей ИНН, выполняя роль более универсального персонального ключа. В реестре собраны основные данные о человеке: ФИО, дата и место рождения, пол, номера СНИЛС и ИНН, сведения о гражданстве и семейном положении. Оператором системы ЕРН является Федеральная налоговая служба (ФНС).
Зачем нужен Единый регистр населения?
Главная цель нововведения — сделать получение государственных и муниципальных услуг максимально быстрым и простым, пояснил РИА Новости замглавы комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.
Используя ИД ЕРН, человек сможет дистанционно и безопасно подтвердить свою личность и необходимый набор данных для конкретной услуги.
Этот идентификатор станет единым ключом к широкому спектру сервисов — от оформления социальных пособий, льгот и выплат до регистрации имущественных прав и других юридически значимых действий. В перспективе это должно существенно сократить время, которое люди тратят на сбор бумажных справок, и упростить процедуры, особенно при удалённой работе с ведомствами.
Как и где можно поставить новую отметку в паспорт?
Услуга станет доступна с 1 января 2026 года. Чтобы её получить, достаточно обратиться с действующим паспортом гражданина РФ в любое подразделение Главного управления по вопросам миграции МВД или в ближайший МФЦ. Важно подчеркнуть, что отметка проставляется исключительно по желанию, и эта услуга является бесплатной.
Тем, у кого в паспорте уже стоит штамп с ИНН, беспокоиться не стоит — их отметка остаётся полностью действительной, и менять ничего не нужно. Изменения касаются только новых отметок, которые будут проставляться с 2026 года.
Власти заверяют, что вся информация в системе ЕРН будет надёжно защищена в соответствии с российским законодательством, а доступ к ней — строго регламентирован и контролируем.