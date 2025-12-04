Что за новая отметка появится в паспортах с 2026 года?

ИД ЕРН — это уникальный цифровой код, который присваивается каждому гражданину при внесении его данных в масштабную федеральную систему — Единый регистр сведений о населении (ЕРН). Этот номер призван заменить в паспортных отметках ранее использовавшийся для этих целей ИНН, выполняя роль более универсального персонального ключа. В реестре собраны основные данные о человеке: ФИО, дата и место рождения, пол, номера СНИЛС и ИНН, сведения о гражданстве и семейном положении. Оператором системы ЕРН является Федеральная налоговая служба (ФНС).