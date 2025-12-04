Ричмонд
Что такое геном?

Геном — это архив данных, передающихся из поколения в поколение.

Источник: Unsplash

Геном — это полный набор наследственной информации, хранящейся в молекуле ДНК (у некоторых вирусов — в РНК) организма и необходимой для построения и поддержания его работы.

Молекула ДНК имеет структуру двойной спирали, «ступеньками» которой являются пары азотистых оснований: аденин (A), тимин (T), гуанин (G) и цитозин (C). Последовательность этих «букв» (нуклеотидов) и называется генетическим кодом.

Основные функции генома

  1. Хранение информации: геном — это архив данных, передающихся из поколения в поколение.
  2. Реализация информации (экспрессия): в процессе, называемом экспрессией гена, информация с участка ДНК (гена) сначала переписывается в молекулу матричной РНК (мРНК), а затем на ее основе синтезируется белок.
  3. Регуляция — геном содержит сложные системы управления, определяющие, когда, в какой клетке и в каком количестве будет синтезирован тот или иной белок. Это позволяет клеткам специализироваться (например, быть нейроном или клеткой печени), имея идентичный геном.
  4. Воспроизведение и эволюция — при делении клетки геном точно копируется (реплицируется). Изменения в последовательности ДНК (мутации) создают генетическое разнообразие, которое служит материалом для естественного отбора и эволюции видов.