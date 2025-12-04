Что такое геном?

Геном — это полный набор наследственной информации, хранящейся в молекуле ДНК (у некоторых вирусов — в РНК) организма и необходимой для построения и поддержания его работы.
Молекула ДНК имеет структуру двойной спирали, «ступеньками» которой являются пары азотистых оснований: аденин (A), тимин (T), гуанин (G) и цитозин (C). Последовательность этих «букв» (нуклеотидов) и называется генетическим кодом.
Основные функции генома
- Хранение информации: геном — это архив данных, передающихся из поколения в поколение.
- Реализация информации (экспрессия): в процессе, называемом экспрессией гена, информация с участка ДНК (гена) сначала переписывается в молекулу матричной РНК (мРНК), а затем на ее основе синтезируется белок.
- Регуляция — геном содержит сложные системы управления, определяющие, когда, в какой клетке и в каком количестве будет синтезирован тот или иной белок. Это позволяет клеткам специализироваться (например, быть нейроном или клеткой печени), имея идентичный геном.
- Воспроизведение и эволюция — при делении клетки геном точно копируется (реплицируется). Изменения в последовательности ДНК (мутации) создают генетическое разнообразие, которое служит материалом для естественного отбора и эволюции видов.