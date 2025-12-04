Эксперт раскрыл, что грозит за вырубку елки на Новый год

Незаконная вырубка новогодней ели может привести к серьезным штрафам. Юрист Илья Русяев в разговоре с NEWS.ru объяснил, какое наказание ждет нарушителей.
— За одну незаконно срубленную елку грозит не только административный штраф до пяти тысяч рублей, но и возмещение ущерба. Для хвойных деревьев, срубленных с ноября по январь, действует повышающий коэффициент, что может удвоить сумму, — пояснил Русяев.
Если общий ущерб превышает пять тысяч рублей, наступает уголовная ответственность. В таких случаях возможны крупные штрафы, обязательные работы или даже лишение свободы — особенно при рубке нескольких деревьев или в охраняемых зонах.
Отвечать за нарушение придется с 16 лет, но если дерево срубил несовершеннолетний, ущерб возместят его родители. Эксперт рекомендует приобретать елки только у официальных продавцов, чтобы избежать любых правовых проблем.
