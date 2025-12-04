Эксперт раскрыл, что грозит за вырубку елки на Новый год

— За одну незаконно срубленную елку грозит не только административный штраф до пяти тысяч рублей, но и возмещение ущерба. Для хвойных деревьев, срубленных с ноября по январь, действует повышающий коэффициент, что может удвоить сумму, — пояснил Русяев.