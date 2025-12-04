Боксер Николай Валуев прилетел в Калининград на открытие турнира «Янтарные перчатки»

В Калининграде стартовал международный турнир по боксу «Янтарные перчатки». Открыли соревнования губернатор Алексей Беспрозванных и боксер Николай Валуев, который специально прибыл в регион. Фото со спортсменом губернатор опубликовал в своем телеграм-канале.
Интересно, что Валуев участвовал на самом первом турнире в Калининграде.
«Ностальгия конечно», — сказал он. Боксер на площадке на этот раз встретился с судьей Виктором Рыжовым, который его когда-то судил.
Также Николай Валуев вспомнил, что кубок, который ему тогда вручили, он оставил у приятеля.