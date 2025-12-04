Ричмонд
+2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Боксер Николай Валуев прилетел в Калининград на открытие турнира «Янтарные перчатки»

Известный спортсмен вспомнил, как участвовал в боях почти 30 лет назад.

Источник: правительство Калининградской области

В Калининграде стартовал международный турнир по боксу «Янтарные перчатки». Открыли соревнования губернатор Алексей Беспрозванных и боксер Николай Валуев, который специально прибыл в регион. Фото со спортсменом губернатор опубликовал в своем телеграм-канале.

Интересно, что Валуев участвовал на самом первом турнире в Калининграде.

«Ностальгия конечно», — сказал он. Боксер на площадке на этот раз встретился с судьей Виктором Рыжовым, который его когда-то судил.

Также Николай Валуев вспомнил, что кубок, который ему тогда вручили, он оставил у приятеля.