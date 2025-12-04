Омская прокуратура в суде защитила права ребенка, отец которого погиб на СВО

Прокуратура Омской области в судебном порядке добилась восстановления прав несовершеннолетнего омича, чей отец погиб на СВО. За получением мер социальной поддержки в МФЦ обратилась мать ребенка.
Формальным поводом для отказа стал тот факт, что отцовство бойца было установлено уже после его гибели. Кроме того, ранее аналогичную выплату уже получили другие родственники погибшего омича: мать, отец и два его старших ребенка.
Однако прокуратура посчитала, что данные обстоятельства не являются основанием для отказа в выплате, и поддержала женщину в суде. Суд первой инстанции, так же как и МФЦ, отказал в получении выплаты. Тогда прокуратура инициировала рассмотрение дела в кассационном порядке.
«Восьмой кассационный суд общей юрисдикции согласился с доводами прокурора, отменил состоявшиеся по делу судебные акты и направил гражданское дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции», — сообщили в прокуратуре Омской области.
Повторное рассмотрение иска поставлено прокуратурой на контроль. Отметим, что цена вопроса составляет 200 тысяч рублей.