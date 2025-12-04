Четыре новых автобусных маршрута из Москвы до Химок запустят 6 декабря

На новых направлениях начнут работать автобусы № 1154, 1532 и 1981. Стоимость проезда в них будет фиксированной, а прикладывать карту к валидатору потребуется только при входе в транспорт. Так, поездка по «Тройке» в автобусах № 1532 и 1981 будет стоить 72 рубля, а в автобусе № 1154 — 75. Стоимость проезда при оплате банковской картой будет дороже на рубль.