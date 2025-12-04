Четыре новых автобусных маршрута из Москвы до Химок запустят 6 декабря

Московский транспорт начнет курсировать между столицей и городским округом Химки по четырем новым направлениям с 6 декабря в соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Современные автобусы будут ходить от станций метро «Планерная» и «Беломорская», сообщили в департаменте экономической политики и развития Москвы.
«Транспорт оборудован всем необходимым для комфортных и безопасных поездок. Всего до конца 2025 года запустим 25 маршрутов между столицей и Подмосковьем», — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
На новых направлениях начнут работать автобусы № 1154, 1532 и 1981. Стоимость проезда в них будет фиксированной, а прикладывать карту к валидатору потребуется только при входе в транспорт. Так, поездка по «Тройке» в автобусах № 1532 и 1981 будет стоить 72 рубля, а в автобусе № 1154 — 75. Стоимость проезда при оплате банковской картой будет дороже на рубль.
Кроме того, вместо подмосковных автобусов № 484с начнут курсировать московские № 1480. В них прикладывать карту к валидатору нужно дважды — при входе и выходе, а тариф зависит от расстояния. Проезд по «Тройке» будет стоить от 63 до 81 рубля, а по банковской карте — от 64 до 82 рублей.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.