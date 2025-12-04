Разработан новый метод синтеза термостойкого материала

Метод полезен для производства огнеупоров — материалов, устойчивых к высоким температурам, и деталей для металлургии, цементной и химической промышленности. Высокоэнергетическая плазма создает температуру в тысячи градусов, практически мгновенно расплавляя исходные компоненты — как чистые оксиды, так и природные минералы. Метод позволяет делать небольшие партии высококачественных огнеупоров с нужными свойствами. Это важно для замены импортных материалов в таких сферах, как цветная металлургия, где важна стойкость к коррозии.