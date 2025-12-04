В Волгодонске отметили юбилей атомной отрасли детским конкурсом художественных работ

В Волгодонске прошел Всероссийский конкурс художественных работ «Рисуют дети Атомграда», посвященный 80-летию атомной промышленности. В нем приняли участие более 250 юных художников из Волгодонска, Дубовского, Морозовского, Волгодонского, Зимовниковского районов и г. Ростова-на-Дону.
Участие в конкурсе принимали воспитанники художественных отделений детских школ искусств и художественных школ в возрасте от 7 до 16 лет. Боле 80 ребят прошли отборочный тур и стали лауреатами и дипломантами.
Фото: предоставлено пресс-службой Ростовская АЭС.
Среди победителей конкурса юная художница из Волгодонска Вероника Грищенко получила специальный приз клуба моряков-подводников за рисунок атомной субмарины, защищающей границы России. Руководитель приемной «Общественный совет Росатома» в городе Владимир Решетов вручил ей символику ВМФ — тельняшку и гюйс.
— Мы стараемся создавать условия для индивидуального развития наших юных талантов, реализации их творческих возможностей и способностей. Проект «Рисуют дети атомграда» реализуется Ростовской АЭС совместно с Детской школой искусств Волгодонска уже 14 лет. И проходит он при поддержке профсоюза атомной станции. В 2024 году конкурс получил статус всероссийского. Рисунки участников этого конкурса всегда впечатляют: своим мастерством, яркостью, самобытностью, особым детским позитивным видением. Мы ценим и гордимся достижениями наших детей, — отметил председатель первичной профсоюзной организации Ростовской АЭС Александр Бушнев.