Ричмонд
+2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгодонске отметили юбилей атомной отрасли детским конкурсом художественных работ

В конкурсе приняли участие более 250 юных художников.

Источник: Комсомольская правда

В Волгодонске прошел Всероссийский конкурс художественных работ «Рисуют дети Атомграда», посвященный 80-летию атомной промышленности. В нем приняли участие более 250 юных художников из Волгодонска, Дубовского, Морозовского, Волгодонского, Зимовниковского районов и г. Ростова-на-Дону.

Участие в конкурсе принимали воспитанники художественных отделений детских школ искусств и художественных школ в возрасте от 7 до 16 лет. Боле 80 ребят прошли отборочный тур и стали лауреатами и дипломантами.

Фото: предоставлено пресс-службой Ростовская АЭС.

Среди победителей конкурса юная художница из Волгодонска Вероника Грищенко получила специальный приз клуба моряков-подводников за рисунок атомной субмарины, защищающей границы России. Руководитель приемной «Общественный совет Росатома» в городе Владимир Решетов вручил ей символику ВМФ — тельняшку и гюйс.

— Мы стараемся создавать условия для индивидуального развития наших юных талантов, реализации их творческих возможностей и способностей. Проект «Рисуют дети атомграда» реализуется Ростовской АЭС совместно с Детской школой искусств Волгодонска уже 14 лет. И проходит он при поддержке профсоюза атомной станции. В 2024 году конкурс получил статус всероссийского. Рисунки участников этого конкурса всегда впечатляют: своим мастерством, яркостью, самобытностью, особым детским позитивным видением. Мы ценим и гордимся достижениями наших детей, — отметил председатель первичной профсоюзной организации Ростовской АЭС Александр Бушнев.