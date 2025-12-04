В Волгодонске отметили юбилей атомной отрасли детским конкурсом художественных работ

— Мы стараемся создавать условия для индивидуального развития наших юных талантов, реализации их творческих возможностей и способностей. Проект «Рисуют дети атомграда» реализуется Ростовской АЭС совместно с Детской школой искусств Волгодонска уже 14 лет. И проходит он при поддержке профсоюза атомной станции. В 2024 году конкурс получил статус всероссийского. Рисунки участников этого конкурса всегда впечатляют: своим мастерством, яркостью, самобытностью, особым детским позитивным видением. Мы ценим и гордимся достижениями наших детей, — отметил председатель первичной профсоюзной организации Ростовской АЭС Александр Бушнев.