Предстоящий парад трех планет не получится увидеть невооруженным глазом

Ранее сообщалось, что, по данным лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, рядом с Солнцем впервые с осени 2019 года формируется парад планет, состоящий из Меркурия, Венеры и Марса. Первой на угловое расстояние менее 10 градусов от Солнца подошла Венера, затем на такое же расстояние приблизился Марс. К 19 декабря Венера и Марс могут сблизиться с Солнцем уже на 5−6 градусов, перед Новым годом планеты будут разделять уже около 2−3 градусов, а с 6−7 января Солнце, Венера и Марс практически сольются на небе, образуя своеобразную Вифлеемскую звезду.