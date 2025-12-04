Главные новости к вечеру 4 декабря 2025 года

Владимир Путин прибыл в Индию
Президент России Владимир Путин прилетел в Нью-Дели с государственным визитом. Это первая поездка российского лидера в Индию за четыре года. Визит продлится два дня — 4 и 5 декабря.
В МИД ответили на заявления о стремлении Европы к миру
Страны Европы делали множественные заявления о том, что Россия не стремится к миру на Украине в отличие от европейцев, но в то же время Прибалтийские государства, Великобритания и другие страны центральной Европы продолжают бесконечные поставки оружия киевскому режиму, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В Кремле назвали дату прямой линии с Путиным
Совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина состоится 19 декабря, сообщает пресс-служба Кремля. Каждый может задать вопрос через сайт программы moskva-putinu.ru, СМС или ММС по номеру 0−40−40 и по телефону 8−800−200−40−40.
СМИ: Макрон, Стубб и Мерц призвали не оставлять Украину наедине с США
ВС РФ поразили военные аэродромы Украины
ВС России нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам предполетной подготовки и запуска БПЛА, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах, сообщает Минобороны.