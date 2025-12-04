Страны Европы делали множественные заявления о том, что Россия не стремится к миру на Украине в отличие от европейцев, но в то же время Прибалтийские государства, Великобритания и другие страны центральной Европы продолжают бесконечные поставки оружия киевскому режиму, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.