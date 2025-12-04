Польша отказалась убрать буферную зону на границе с Белоруссией

Буферная зона в приграничных районах с Белоруссией в Польше была введена с 13 июня 2024 года. В последствии действие особого режима на территории вдоль границы продлевалось несколько раз. В пресс-службе МВД Польши уточнили, что решение о создании буферной зоны было принято на фоне миграционного давления со стороны Белоруссии. «Буферная зона служит для защиты государственной границы и борьбы с контрабандистами, которые пресекают попытки незаконного пересечения границы на польской стороне», — приводит слова сообщения МВД Польши «Интерфакс».