Польша отказалась убрать буферную зону на границе с Белоруссией

Власти Польши приняли решение сохранить буферную зону на участке вдоль границы с Белоруссией. Особый режим на территории продлен до 5 марта 2026 года, сообщает «Интерфакс».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Буферная зона в приграничных районах с Белоруссией в Польше была введена с 13 июня 2024 года. В последствии действие особого режима на территории вдоль границы продлевалось несколько раз. В пресс-службе МВД Польши уточнили, что решение о создании буферной зоны было принято на фоне миграционного давления со стороны Белоруссии. «Буферная зона служит для защиты государственной границы и борьбы с контрабандистами, которые пресекают попытки незаконного пересечения границы на польской стороне», — приводит слова сообщения МВД Польши «Интерфакс».

По данным ведомства, с созданием буферной зоны сократилось количество незаконных пресечений границы. С начала сентября 2025 года было зафиксировано порядка 4,6 тысяч случаев нелегальных переходов между Польшей и Белоруссией, что на 5% меньше, чем осенью 2024 года. В МВД отметили, что 14, 17, 18 и 19 ноября пограничники не зарегистрировали ни одного случая нарушения границы.

Представители министерства отметили, что в настоящее время не могут быть уверенными в снижении миграционного давления со стороны Белоруссии, поэтому продолжат использовать все способы для остановки нелегальной миграции и сохранят действие буферной зоны.

Буферная зона — территория на границе с Белоруссией, где действует запрет на пребывание посторонних лиц. Соблюдение ограничений на участке обеспечивают не только представители погранвойск, но и военнослужащие Военной жандармерии и дополнительные силы полиции. Усиление охраны приграничной территории власти Польши объясняют увеличением случаев нападения мигрантов на пограничников.