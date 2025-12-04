Уфимский адвокат хотел «заработать» на маме наркодилерши: теперь он проведет за решеткой 2,5 года

В Уфе бывшем адвокату, обвиняемому в покушении на мошенничество в крупном размере, вынесли приговор. Об этом рассказали пресс-службы прокуратуры и Следственного комитета Башкирии.
По версии следствия, в минувшем июле к юристу обратилась мать женщины, приговоренной к 6,5 годам лишения свободы за незаконный оборот наркотиков. Исполнение наказания было отсрочено из-за беременности осужденной, но после прерывания беременности основание для отсрочки исчезло.
Адвокат ввел доверительницу в заблуждение, заявив, что может не допустить отправки ее дочери в колонию, а оставить в следственном изоляторе. Для этого он потребовал 500 тысяч рублей, якобы для передачи взятки должностным лицам ФСИН, хотя на самом деле планировал присвоить деньги.
Заподозрив обман, женщина обратилась в правоохранительные органы. Адвокат был задержан с поличным в момент получения денег.
Экс-адвокату назначили наказание 2,5 года колонии общего режима. Также с него взыскали штраф в 50 тысяч рублей. Кроме того, он на два года лишен права заниматься адвокатской деятельностью.
