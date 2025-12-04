Уфимский адвокат хотел «заработать» на маме наркодилерши: теперь он проведет за решеткой 2,5 года

Адвокат ввел доверительницу в заблуждение, заявив, что может не допустить отправки ее дочери в колонию, а оставить в следственном изоляторе. Для этого он потребовал 500 тысяч рублей, якобы для передачи взятки должностным лицам ФСИН, хотя на самом деле планировал присвоить деньги.