Сорок новых профессий и специальностей появилось в колледжах за три года

«Вся система среднего профессионального образования в последние годы и в силу своей привлекательности, и в силу демографических тенденций бьет все рекорды. 1,3 миллиона (человек) составил прием в систему среднего профессионального образования в этом году. Конечно же, это история, связанная с процессом обучения», — сказал он на пленарном заседании в рамках финала всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы».