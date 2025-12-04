«Образуют своеобразную Вифлеемскую звезду в канун Рождества». Ученые предупредили о формировании уникального солнечного парада планет

По расчетам ученых к 19 декабря Венера и Марс сблизятся с Солнцем уже примерно на 5 — 6 градусов. А ближе к Новому году их будут разделять уже не более 2 — 3 градусов. В канун католического Рождества, в ночь с 6 на 7 января, Солнце, Венера и Марс почти сольются на небе, образуя своеобразную Вифлеемскую звезду.