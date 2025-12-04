«Образуют своеобразную Вифлеемскую звезду в канун Рождества». Ученые предупредили о формировании уникального солнечного парада планет

Ученые сообщили, что около Солнца формируется парад планет. О том, чего стоит ждать белорусам и другим жителям Земли подробнее рассказали в телеграм-канале Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
Ученые констатировали, что первой среди планет, еще два дня назад, на угловое расстояние меньше 10 градусов от Солнца подошла Венера. А уже 4 декабря на такое расстояние приблизилась «красная планета» — Марс.
По расчетам ученых к 19 декабря Венера и Марс сблизятся с Солнцем уже примерно на 5 — 6 градусов. А ближе к Новому году их будут разделять уже не более 2 — 3 градусов. В канун католического Рождества, в ночь с 6 на 7 января, Солнце, Венера и Марс почти сольются на небе, образуя своеобразную Вифлеемскую звезду.
И в этот же момент в окрестностях Солнца должна еще появиться и третья планета. Сейчас еще Меркурий совершает поворот в видимом орбитальном движении, а вскоре начнет «догонять» Солнце на небе.
— 22 января все три планеты окажутся на минимальном среднем угловом расстоянии от Солнца, образовав вместе с ним почти ровную ромбовидную конфигурацию, что станет кульминацией события, — подытожили в лаборатории.
После этого парада планеты удалятся. А вот следующее схождение всех трех планет вблизи Солнца в пределах 10 градусов стоит ждать не раньше сентябре 2038 года. При этом теперешнее их сближение на угол около 3 градусов, вероятно, станет уникальнейшим в текущем столетии.