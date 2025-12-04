Движение транспорта на участке М-4 в Ростовской области восстановлено

Движение транспорта в районе 1017 км трассы М-4 «Дон» в Ростовской области восстановлено. Об этом вечером 4 декабря проинформировали в управлении Госавтоинспекции.
Напомним, ранее сообщалось о 4-километровом заторе на указанном отрезке пути в северном направлении. Сложности с проездом некоторое время сохранялись после того, как левую полосу перекрыл большегруз с неисправным двигателем.
Водителям напоминают: нужно быть осторожными на дорогах. Необходимо строго соблюдать ПДД, постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя совершать резкие маневры и отвлекаться.
