Музыканты группы «Мираж» пообещали не выпускать песни-пустышки ради галочки

Алексей: Я посмотрел сериал целиком. История очень правдоподобная, что-то подобное творилось в подмосковных Люберцах, где я рос, только десятью годами раньше. Я думаю, это все в том или ином виде было в то время в большинстве городов страны. Для того, чтобы выжить и не попасть под раздачу местной шпаны, надо было сбиваться в кучу и уметь постоять за себя и своих друзей. И у нас тоже была такая компания, в которой все были на учете в детской комнате милиции, зато нас никто не трогал, несмотря на то что Люберцы были чуть ли не самым криминальным городом страны. Единственное отличие от героев сериала — мы не занимались криминалом. Время было такое. История, рассказанная в сериале, мне близка и понятна, и Жора Крыжовников ее очень круто снял. Я думаю, что он сам застал все это в молодости, поэтому и получилось настолько правдоподобно.