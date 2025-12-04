Ричмонд
Штрафы для перевозчиков в Ростове-на-Дону увеличили в три раза

В Ростове-на-Дону реальный выход общественного транспорта составляет чуть более 50%. Из 900 автобусов на маршруты выходят около 500 машин.

Источник: Коммерсантъ

Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь во время пресс-конференции.

По словам главы региона, власти подписали со всеми перевозчиками донской столицы дополнительные соглашения, по которым штрафы за невыход автобусов на маршруты увеличены в три раза. Кроме того, актуальной остается тема наполненности штата водителей. Так, по словам губернатора, планируется привлекать женщин к управлению автобусами.

«Я надеюсь, в этой ситуации женщины смогут подставить плечо, и эта работа будет востребованной и интересной», — заявил господин Слюсарь.

Из областного бюджета, кроме того, планируется выделить 280 млн руб. для субсидирования автобусного сообщения между садовыми товариществами Ростова-на-Дону.

Власти региона планируют увеличить выход транспорта до 90% к середине 2026 года.

