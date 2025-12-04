Штрафы для перевозчиков в Ростове-на-Дону увеличили в три раза

По словам главы региона, власти подписали со всеми перевозчиками донской столицы дополнительные соглашения, по которым штрафы за невыход автобусов на маршруты увеличены в три раза. Кроме того, актуальной остается тема наполненности штата водителей. Так, по словам губернатора, планируется привлекать женщин к управлению автобусами.