До 2030 года в населенные пункты Ростовской области закупят до тысячи автобусов

До 2030 года в населенные пункты Ростовской области планируют закупить до тысячи новых автобусов. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в прямом эфире программы «Разговор напрямую», которая прошла в четверг, 4 декабря.
Во время эфира жители поселка Кадамовский Октябрьского района пожаловались, что автобус до Новочеркасска приходится ждать по несколько дней.
— Вы цены на такси видели? Возьмите на контроль ваших перевозчиков, — написали жители.
Юрий Слюсарь отметил, что проблема транспорта особенно остра в небольших населенных пунктах, где парк изношен и давно требует обновления.
— До 2030 года закупим до тысячи автобусов. Это существенно улучшит ситуацию. После поездки в Беларусь мы рассматриваем минские автобусы — по цене и качеству они нас устраивают. С таким партнером нужно работать, — сказал губернатор.
Также он добавил, что полностью решить вопрос уже в 2026 году не удастся, но работа по обновлению транспорта начнется раньше и будет идти поэтапно.
