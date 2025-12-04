Ричмонд
+2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

До 2030 года в населенные пункты Ростовской области закупят до тысячи автобусов

В Ростовской области появятся новые автобусы для поселков и районов.

Источник: Комсомольская правда

До 2030 года в населенные пункты Ростовской области планируют закупить до тысячи новых автобусов. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в прямом эфире программы «Разговор напрямую», которая прошла в четверг, 4 декабря.

Во время эфира жители поселка Кадамовский Октябрьского района пожаловались, что автобус до Новочеркасска приходится ждать по несколько дней.

— Вы цены на такси видели? Возьмите на контроль ваших перевозчиков, — написали жители.

Юрий Слюсарь отметил, что проблема транспорта особенно остра в небольших населенных пунктах, где парк изношен и давно требует обновления.

— До 2030 года закупим до тысячи автобусов. Это существенно улучшит ситуацию. После поездки в Беларусь мы рассматриваем минские автобусы — по цене и качеству они нас устраивают. С таким партнером нужно работать, — сказал губернатор.

Также он добавил, что полностью решить вопрос уже в 2026 году не удастся, но работа по обновлению транспорта начнется раньше и будет идти поэтапно.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше