Магнитные бури: четверг будет неспокойным.
Согласно прогнозам учёных, Землю накроет магнитная буря — от умеренной до сильной. Возмущения магнитосферы, вызванные мощной вспышкой на Солнце, начались в ночь с 3 на 4 декабря и будут ощущаться практически весь день четверга.
Ожидается, что магнитная буря достигнет уровней G1 (слабая) и G2 (умеренная). Это означает, что возможны незначительные проблемы со здоровьем, такие как головные боли, пишет regions.ru.
После полудня буря начнет постепенно ослабевать, однако геомагнитный фон весь день останется повышенным.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
«Где же у него кнопка»: Полностью из-за «хотелок» Санду заблокировать Telegram можно, лишь отключив весь интернет в Молдове.
Президентка Молдовы хочет сделать то, что не удавалось еще никому в мире (далее…).
Процесс над Плахотнюком — наука тем, кто сегодня у власти, — неприкасаемых нет: Кто бы мог подумать еще лет шесть назад, что «хозяин Молдовы» окажется на скамье подсудимых.
Возмездие, рано или поздно, настигнет всех, кто считает себя круче, умнее и выше «быдла» (далее…).
Президент Санду призналась, что ее цель — сделать на месте Молдовы’румынское пространство": Теперь понятно, к чему репрессии против граждан.
Обладательница румынского гражданства Санду поздравила свою вторую родину и ее граждан с Днём национального единения (далее…).