Ричмонд
+2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Магнитная буря ударит по сердцу и нервам: Жителей Молдовы ждет очередное испытание

Согласно прогнозам учёных, Землю накроет магнитная буря — от умеренной до сильной.

Источник: Комсомольская правда

Магнитные бури: четверг будет неспокойным.

Согласно прогнозам учёных, Землю накроет магнитная буря — от умеренной до сильной. Возмущения магнитосферы, вызванные мощной вспышкой на Солнце, начались в ночь с 3 на 4 декабря и будут ощущаться практически весь день четверга.

Ожидается, что магнитная буря достигнет уровней G1 (слабая) и G2 (умеренная). Это означает, что возможны незначительные проблемы со здоровьем, такие как головные боли, пишет regions.ru.

После полудня буря начнет постепенно ослабевать, однако геомагнитный фон весь день останется повышенным.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

«Где же у него кнопка»: Полностью из-за «хотелок» Санду заблокировать Telegram можно, лишь отключив весь интернет в Молдове.

Президентка Молдовы хочет сделать то, что не удавалось еще никому в мире (далее…).

Процесс над Плахотнюком — наука тем, кто сегодня у власти, — неприкасаемых нет: Кто бы мог подумать еще лет шесть назад, что «хозяин Молдовы» окажется на скамье подсудимых.

Возмездие, рано или поздно, настигнет всех, кто считает себя круче, умнее и выше «быдла» (далее…).

Президент Санду призналась, что ее цель — сделать на месте Молдовы’румынское пространство": Теперь понятно, к чему репрессии против граждан.

Обладательница румынского гражданства Санду поздравила свою вторую родину и ее граждан с Днём национального единения (далее…).