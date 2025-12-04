Какое новогоднее представление выбрать в 2025/2026 году: афиша, цены на билеты

Новое научное шоу с полюбившимися героями ждет зрителей в Театральном центре на Плющихе и во Дворце пионеров. По сюжету, гости праздника перенесутся на 100 лет вперед. Вместе с героями представления они будут исследовать феномен чуда. Каким оно станет в XXII веке, как будет чувствовать себя Дед Мороз в окружении суперкомпьютеров, сможет ли он превзойти их по уровню волшебства? Шоу представит ответы на эти вопросы с помощью зрелищных опытов и интересных научных фактов.