В крымских университетах открываются пространства для детей студентов

Крымские вузы активно внедряют практику поддержки студентов, имеющих детей. На полуострове уже работают две специальные комнаты, где молодые родители могут оставить ребенка под присмотром на время занятий или экзаменов.
Пионером в этом вопросе стал Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова, где первая такая комната начала работу еще в апреле. Как отметил проректор по воспитательной и социальной работе Нияз Фазылов, вуз оперативно отреагировал на федеральную инициативу. Услуга, предоставляемая силами преподавателей кафедры дошкольного воспитания, оказалась крайне востребованной как среди студенческих, так и преподавательских семей, сообщает «Крымское информационное агентство».
В августе к практике присоединился Керченский государственный морской технологический университет. Их помещение оборудовано для полноценного ухода за детьми: здесь есть всё необходимое для кормления, гигиенических процедур и безопасного пребывания малышей. Присмотр также осуществляют квалифицированные специалисты.
Тенденцию намерен продолжить и Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского. На недавнем рабочем совещании представители вуза обсудили детальный план по созданию собственной комнаты матери и ребенка. Как подчеркнул проректор по молодёжной политике Сергей Елькин, эта инициатива направлена на формирование семейно-ориентированной среды и помогает студентам-родителям не отвлекаться от учебного процесса.