В крымских университетах открываются пространства для детей студентов

Пионером в этом вопросе стал Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова, где первая такая комната начала работу еще в апреле. Как отметил проректор по воспитательной и социальной работе Нияз Фазылов, вуз оперативно отреагировал на федеральную инициативу. Услуга, предоставляемая силами преподавателей кафедры дошкольного воспитания, оказалась крайне востребованной как среди студенческих, так и преподавательских семей, сообщает «Крымское информационное агентство».