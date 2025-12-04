Продукты из Башкирии получили награды международного фестиваля «Наш бренд»

Три сельскохозяйственных бренда Туймазинского района Башкирии были представлены на Международном фестивале «Наш бренд» в Уфе, два из них удостоились наград, сообщили в администрации муниципалитета. Мероприятие было организовано в соответствии с задачами нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».
Фестиваль проходил с 26 по 29 ноября и объединил более 150 производителей из России и зарубежья. Там состоялась выставка-продажа продуктов, проводились кулинарные состязания и мастер-классы, гастрофестиваль, а также дегустационный конкурс и многое другое.
Туймазинское сыроделие представила компания «Листгартен Арндт». Мясную продукцию — организация «Золотой Рог». Она получила золотую медаль фестиваля. «Николо-Владимирская осетровая ферма» получила два диплома I степени на дегустационном конкурсе за зернистую икру осетровых рыб и лучший рецепт.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.