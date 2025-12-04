Ричмонд
В Воскресенской больнице Подмосковья появилось новое оборудование

С его помощью можно проводить внутрисосудистую визуализацию.

Оборудование для проведения сверхточной внутрисосудистой визуализации появилось в Воскресенской больнице Московской области, сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона. Его закупили по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь».

Аппарат для оптической когерентной томографии позволяет кардиохирургам заглянуть внутрь сосуда и провести точечное вмешательство. Благодаря отличной визуализации улучшается качество операций и снижается риск повторных острых процессов у пациентов в будущем.

«Это принципиально новый уровень диагностики и контроля. На этапе планирования операции система позволяет детально оценить качество и строение атеросклеротической бляшки, понять, нужен ли стент. А во время самой имплантации мы получаем подробнейшую 3D-визуализацию, которая помогает выбрать точный размер стента, его диаметр и длину», — пояснил заведующий сосудистым центром Гурген Айвазян.

Кроме того, к концу года в центре планируют открыть вторую операционную. Там уже устанавливают новую ангиографическую систему, которая также требуется для визуализации сосудов и окружающих тканей.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.