В Воскресенской больнице Подмосковья появилось новое оборудование

Оборудование для проведения сверхточной внутрисосудистой визуализации появилось в Воскресенской больнице Московской области, сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона. Его закупили по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь».
Аппарат для оптической когерентной томографии позволяет кардиохирургам заглянуть внутрь сосуда и провести точечное вмешательство. Благодаря отличной визуализации улучшается качество операций и снижается риск повторных острых процессов у пациентов в будущем.
«Это принципиально новый уровень диагностики и контроля. На этапе планирования операции система позволяет детально оценить качество и строение атеросклеротической бляшки, понять, нужен ли стент. А во время самой имплантации мы получаем подробнейшую 3D-визуализацию, которая помогает выбрать точный размер стента, его диаметр и длину», — пояснил заведующий сосудистым центром Гурген Айвазян.
Кроме того, к концу года в центре планируют открыть вторую операционную. Там уже устанавливают новую ангиографическую систему, которая также требуется для визуализации сосудов и окружающих тканей.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.