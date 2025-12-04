Госдума: Россия действительно может лишить Украину выхода к Черному морю

В конце ноября — начале декабря украинские спецслужбы совершили серию атак на российские танкеры в Черном море. Комментируя произошедшее, Владимир Путин обвинил Киев в пиратстве и заявил о возможной мере — лишении Украины доступа к морской акватории.
«Этот вопрос касается больше военачальников, которые на поле действуют. Но я понимаю, что если вдруг произойдет какая-то история и будет продолжаться эскалация, то мы просто отрежем Украину от моря. Тогда и проблем не будет с пиратством», — заявил Колесник в разговоре с «Лентой.ру».
Парламентарий провел параллель с сомалийскими пиратами как с уже существующим прецедентом в мировой политике.
«Они мучили всех, затравили весь мир. Ничего не могло помочь. Отрезали их от моря. Эритрея появилась. И пиратство практически сошло на нет», — пояснил Колесник.
В заключение он сказал, что возможным решением может стать создание «серой зоны» и полная блокада Украины от Черного моря. Депутат добавил, что украинская сторона всячески провоцирует Россию принять такое решение.