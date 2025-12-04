Ричмонд
+2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Госдума: Россия действительно может лишить Украину выхода к Черному морю

В случае дальнейшей эскалации конфликта со стороны Киева Россия может лишить Украину выхода к Черному морю. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с «Лентой.ру».

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В конце ноября — начале декабря украинские спецслужбы совершили серию атак на российские танкеры в Черном море. Комментируя произошедшее, Владимир Путин обвинил Киев в пиратстве и заявил о возможной мере — лишении Украины доступа к морской акватории.

«Этот вопрос касается больше военачальников, которые на поле действуют. Но я понимаю, что если вдруг произойдет какая-то история и будет продолжаться эскалация, то мы просто отрежем Украину от моря. Тогда и проблем не будет с пиратством», — заявил Колесник в разговоре с «Лентой.ру».

Парламентарий провел параллель с сомалийскими пиратами как с уже существующим прецедентом в мировой политике.

«Они мучили всех, затравили весь мир. Ничего не могло помочь. Отрезали их от моря. Эритрея появилась. И пиратство практически сошло на нет», — пояснил Колесник.

В заключение он сказал, что возможным решением может стать создание «серой зоны» и полная блокада Украины от Черного моря. Депутат добавил, что украинская сторона всячески провоцирует Россию принять такое решение.