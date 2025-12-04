Количество производителей косметики в России увеличилось вдвое за три года

«Сегодня у многих предпринимателей есть задумки, но нет понимания, где проводить исследования, как тестировать формулы и к кому обращаться за экспертизой, — отметила основательница бренда. — Если сделать этот путь прозрачным и доступным, даже небольшие команды смогут создавать свои разработки, а не только повторять существующие. Университеты получат реальный спрос на науку, а бизнес — возможность честно работать с химическими технологиями. Когда такая связка работает, инновации перестают быть исключением и становятся системой. Но для меня экосистема — это не только про формальные связи с производствами или научными центрами. Она начинается с людей, которые искренне включаются в идею и готовы проходить путь вместе с тобой — от первых прототипов до готового продукта. Именно такая вовлеченность и есть настоящая экосистема — когда людей объединяет не выгода, а общая идея развития отрасли».