В Ростове ежегодно будут устанавливать по 100 «умных» остановок

В Ростове-на-Дону каждый год будут устанавливать по 100 новых «умных» остановок. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в прямом эфире программы «Разговор напрямую».
По словам главы региона, в городе около 1900 остановочных комплексов. Из них 450 планируют модернизировать до 2030 года — по 100 в год.
— Сейчас состояние многих комплексов действительно неудовлетворительное. Мы должны заменить их на новые — с удобными навесами, табло и освещением. Остановки — это часть городской инфраструктуры, которая напрямую влияет на удобство передвижения, — отметил Юрий Слюсарь.
Он подчеркнул, что развитие общественного транспорта поможет снизить количество личных автомобилей на дорогах, улучшить экологию и разгрузить парковочные зоны.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.
Читайте также.
Прокуратура проверит законность закрытия ипподрома в Ростове-на-Дону.
Донские конезаводчики обратились в прокуратуру в связи с закрытием ипподрома в Ростове (подробности).