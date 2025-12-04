Ричмонд
В Ростове ежегодно будут устанавливать по 100 «умных» остановок

В Ростове заменят старые остановки на современные комплексы.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону каждый год будут устанавливать по 100 новых «умных» остановок. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в прямом эфире программы «Разговор напрямую».

По словам главы региона, в городе около 1900 остановочных комплексов. Из них 450 планируют модернизировать до 2030 года — по 100 в год.

— Сейчас состояние многих комплексов действительно неудовлетворительное. Мы должны заменить их на новые — с удобными навесами, табло и освещением. Остановки — это часть городской инфраструктуры, которая напрямую влияет на удобство передвижения, — отметил Юрий Слюсарь.

Он подчеркнул, что развитие общественного транспорта поможет снизить количество личных автомобилей на дорогах, улучшить экологию и разгрузить парковочные зоны.

