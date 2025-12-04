Региональный слет активистов Движения первых состоялся в Хакасии

Более 300 человек стали участниками регионального слета активистов Движения первых, который прошел в Хакасии. Мероприятие было проведено в соответствии с целями нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в региональном отделении организации.
Площадкой для слета стал Хакасский национальный краеведческий музей имени Л. Р. Кызласова. Участников ждала насыщенная программа, в которую вошли различные мастер-классы на 12 образовательных площадках.
В частности, на площадке «Навыки самообороны» активисты узнали основные приемы самозащиты. В то же время на площадке «Урок фехтования» ребята научились правильно держать рапиру и контратаковать оппонента.
«Слет стал точкой притяжения для активной молодежи, готовой учиться, творить, предлагать идеи и действовать. Ребята познакомились с интересными спикерами, нашли единомышленников, узнали о новых возможностях самореализации и получили заряд мотивации», — отметили в региональном отделении Движения первых.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.