Ричмонд
-2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Региональный слет активистов Движения первых состоялся в Хакасии

В программу вошли различные мастер-классы на 12 образовательных площадках.

Более 300 человек стали участниками регионального слета активистов Движения первых, который прошел в Хакасии. Мероприятие было проведено в соответствии с целями нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в региональном отделении организации.

Площадкой для слета стал Хакасский национальный краеведческий музей имени Л. Р. Кызласова. Участников ждала насыщенная программа, в которую вошли различные мастер-классы на 12 образовательных площадках.

В частности, на площадке «Навыки самообороны» активисты узнали основные приемы самозащиты. В то же время на площадке «Урок фехтования» ребята научились правильно держать рапиру и контратаковать оппонента.

«Слет стал точкой притяжения для активной молодежи, готовой учиться, творить, предлагать идеи и действовать. Ребята познакомились с интересными спикерами, нашли единомышленников, узнали о новых возможностях самореализации и получили заряд мотивации», — отметили в региональном отделении Движения первых.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.