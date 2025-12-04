Ричмонд
Почти половина ввезенных в Россию легковушек с пробегом праворульные

Автостат: почти половина ввезенных в РФ легковушек с пробегом праворульные.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Импорт легковых автомобилей с пробегом в Россию за 11 месяцев 2025 года вырос на 21% в годовом выражении, при этом 46% ввезенных машин имеют правое расположение руля, сообщил директор агентства «Автостат» Сергей Целиков.

«За 11 месяцев текущего года ввезено уже 442,6 тысячи автомобилей с пробегом. Это на 21% больше, чем в прошлом году», — написал он в своем Telegram-канале.

«Более половины ввезенных в этом году автомобилей (51,3%) достаточно свежие — 2021−2022 годов выпуска. Примерно такая же раскладка между левым (54%) и правым (46%) расположением руля», — добавил Целиков.

Он отметил, что машины с традиционным для России левым расположением руля ввозятся в основном «свежих» годов выпуска, а для праворульных разброс по годам гораздо больше.

В приведенной Целиковым инфографике сказано, что за 11 месяцев на территорию России ввезли 233,4 тысячи машин с двигателем до 160 лошадиных сил (52,7%) и 209,3 тысячи авто мощностью выше этого значения (47,3%).