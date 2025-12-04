Что такое кашель курильщика?

«Отказ от курения запускает мощный процесс самовосстановления организма, — рассказал aif.ru профессор РНИМУ им. Пирогова Александр Карабиненко — Скорость и степень восстановления зависят от стажа курения, количества сигарет в день, общего состояния здоровья и генетики, но положительные изменения начинаются буквально с первых часов».