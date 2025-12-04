В Сочи прошел добровольческий фестиваль «Полезная программа»

Добровольческий фестиваль «Полезная программа» состоялся 27 ноября в Сочи, сообщили в городской администрации. Вовлечение жителей страны в добровольческую деятельность — одна из целей национального проекта «Молодежь и дети».
Площадкой для мероприятия стал конгресс-центр City Park Hotel Sochi. Участие в нем приняли 300 студентов из 15 колледжей и вузов города. Перед ними выступили представители ключевых добровольческих организаций курорта. Среди них «Волонтеры-медики», «ЛизаАлерт», «ЭкоСочи», «Порт семья», «Волонтеры Победы», «Forward», «Добро. Центр Сочи» и профилактические отряды.
«Задача фестиваля — наглядно показать молодежи, насколько многогранна волонтерская деятельность и какую пользу она приносит всему обществу. Вот лишь несколько цифр: киберволонтеры Сочи помогли заблокировать более 17 000 ссылок с опасным контентом, а сегодня 225 человек работают на полях V Конгресса молодых ученых», — рассказал начальник управления молодежной политики администрации Сочи Сергей Черемшанов.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.