В Твери газифицировали новое здание детской областной больницы

Его будут отапливать 4 котла мощностью 12 МВт.

Новое здание детской областной клинической больницы в Твери газифицировали при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в аппарате правительства региона.

Лечебный центр состоит из двух шестиэтажных корпусов общей площадью 57 тыс. кв. м. В новой больнице будут оказывать все виды специализированной медицинской помощи маленьким пациентам.

В стационаре подготовили 18 отделений на 420 коек. Уточняется, что к учреждению построили газопровод протяженностью 67 м. Также там выполнили монтаж распределительной установки и построили здание с четырьмя котлами мощностью 12 МВт.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.