В Ростовской области управляющую компанию потребовали лишить лицензии

В Ростовской области через суд намерены аннулировать лицензии управляющей компании, которая обслуживала 78 многоквартирных домов. Причиной для подачи иска стали «грубые нарушения», рассказал руководитель региональной Госжилинспекции Павел Асташев.
По данным надзорного ведомства, УК собрала задолженности перед ресурсоснабжающей организацией. В связи с этим, из лицензии компании исключили 36 домов. Исключение из реестра более 15% жилых объектов стало основанием для обращения в суд.
— Дома, находившиеся в управлении лишенной лицензии организации, не остаются без присмотра. Жильцы на общем собрании собственников должны принять решение о выборе новой управляющей компании, — добавил Павел Асташев.
Всего за время действия лицензирования управляющих компаний аннулировали разрешения для 407 УК, в 92 случаях в связи с непродлением срока действия лицензий.
В Госжилинспекции напоминают, управляющие компании могут потерять права на обслуживание домов за срывы проверок, нарушения требований и непродление срока действия лицензий.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.